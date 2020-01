Ponowne wypożyczenie 26-latka do Danii jest krokiem ku odbudowaniu jego kariery. Ligue 1 okazała się bowiem dla niego miejscem, w którym się nie odnalazł i przepadł. Klub już w poprzednim sezonie wypożyczył go do Midtjylland i to tam Kurzawa rozegrał ostatnie oficjalne spotkanie – 25 maja 2019 roku przeciwko... Esbjerg (1:2). Od tamtej pory zawodnik co najwyżej mógł pokazać się w rezerwach. Jasne było więc, że jego doradcy z agencji INNfootball muszą poszukać mu nowego miejsca do pracy.

Rafał Kurzawa nie wróci do ekstraklasy

Piłkarzem interesowało się kilka klubów z ekstraklasy – w tym Górnik Zabrze. Fakty są jednak takie, że nikt w Polsce nie mógł spełnić jego oczekiwań finansowych. Zawodnik miał również ofertę z Turcji i włoskiej Serie B. Ostatecznie zdecydowano się ponownie na duński kierunek. Sam Kurzawa zna już tę ligę, a ona jego. Nie bez znaczenia były również rozmowy z trenerem Larsem Olsenem, który widzi dla niego miejsce w środku pomocy, czyli wbrew pozorom i temu, co się uważa nad Wisłą – jego nominalnej i ulubionej pozycji. Nie na skrzydle, gdzie był często ustawiany w Górniku Zabrze, i grze w sezonie 2017/2018 zaliczył aż 18 asyst.

Esbjerg jest w tabeli duńskiej Superligaen dopiero na przedostatnim miejscu i będzie walczyło o utrzymanie. W poprzednim sezonie zajęło trzecią pozycję. Kurzawa jest w normalnym treningu. Powinien więc być do dyspozycji na kolejny mecz, który jego nowy zespół rozegra 14 lutego. W 21. kolejce zmierzy się z wiceliderem FC Kopenhaga.