W ostatnim programie prowadzonym przez Krzysztofa Stanowskiego, głównym tematem były transfery z ekstraklasy do klubów zagranicznych. Jednym z gości był Mariusz Piekarski, który na co dzień reprezentuje interesy Michała Karbownika. Agent postanowił zabrać głos ws. utalentowanego 18-letniego zawodnika Legii Warszawa.

Rewelacyjny 18-latek zachwyca w Legii! "Pół Europy będzie się o niego zabijać"

Mariusz Piekarski o przyszłości Michała Karbownika

- Najbardziej gorącym tematem w Ekstraklasie jest transfer Michała Karbownika. Ale on zostanie w Legii co najmniej do końca sezonu. Michał jest bardzo ważnym członkiem drużyny, mam nadzieję też, że wróci na swoją nominalną pozycję i jego wartość będzie jeszcze wyższa, gdy będzie grał jako "ósemka". Będzie miał liczby. Ale to nie żaden apel do trenera Vukovicia, że ma go wystawiać w środku. Jest najlepszym lewym obrońcą Legii - oznajmił Piekarski w programie "Stan Futbolu".

- Wszyscy, którzy składali oferty – a te oferty napłynęły – biorą pod uwagę Michała Karbownika jako prawego obrońcę i środkowego pomocnika. Nikt nie chciał sprowadzać go pod kątem obsadzenia lewej obrony. Czy to będzie rekord transferowy w polskiej lidze? Zobaczymy. W polskiej lidze nie ma bardziej utalentowanego piłkarza - powiedział z wielkim przekonaniem Piekarski.

Michał Karbownik był objawieniem rundy jesiennej ekstraklasy. W 13 ligowych meczach w barwach Legii zanotował aż pięć asyst. Aleksandar Vuković wystawiał 18-latka na lewej stronie obrony, która nie jest jego nominalną pozycją.