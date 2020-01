- Mecz w lidze angielskiej: Norwich kontra Watford, czy ktoś tam na dole, to nie jest wcale lepszy mecz niż w lidze polskiej. Tam też kopią się po głowach. Wszystko odbywa się tylko w lepszej oprawie, z większą liczbą kibiców na stadionie. Sam stadion też jest trochę ładniejszy, murawa bardziej zielona. Ale tam mają tyle pieniędzy, że ostatni piłkarz w ostatniej drużynie został kupiony za 25, 30, 40 mln euro. I to nie jest żaden wielki piłkarz - mówił Zbigniew Boniek w rozmowie z kanałem "Prawda Futbolu" prowadzonym przez dziennikarza Romana Kołtonia.

Boniek od razu kontynuował swoją wypowiedź: - Natomiast my, nie mając żadnego odniesienia do Europy, możemy wylewać wszystkie pomyje na ekstraklasę. Ty, ja, każdy. Ale jak robisz ciągle te same rzeczy, dlaczego masz osiągać inne wyniki. A my wciąż robimy to samo: kupujemy nie wiadomo kogo, sprzedajemy najlepszych. Polska piłka to jest jeden wielki garaż, z którego w każdym oknie transferowym nie wyjeżdżają bentleye czy ferrari, ale peugeoty, seaty, ople, skody, a przyjeżdżają trabanty p70. I taka jest prawda. To jest problem, bo nie mam żadnej koncepcji jak temu się przeciwstawić.

Boniek jakąś koncepcję jednak ma. Na koniec swojej prezesury w PZPN chce przeprowadzić reformę ekstraklasy, która od sezonu 2021/22 znowu ma liczyć 18 zespołów (więcej o tym piszemy TUTAJ).