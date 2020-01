Sławomir Peszko grał już w Wiśle Płock w latach 2003-2008. To tam zaczynał sportową karierę i to właśnie z płockiego klubu trafił do Lecha Poznań. Teraz może wrócić. - Rozmawialiśmy ze Sławkiem. Przedstawiliśmy mu naszą propozycję. Pozostajemy z nim w kontakcie. Na razie ani jej nie przyjął, ani jej nie odrzucił - przyznał Jacek Kruszewski, prezes Wisły Płock, w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

O Sławomira Peszkę walczy też Wisła Kraków, a trener Artur Skowronek potwierdził, że chciałby, żeby 34-letni skrzydłowy grał w jego zespole. Przypomnijmy, że Peszko dostał od Lechii Gdańsk wolną rękę w poszukiwaniu nowego klubu.

Były reprezentant Polski rozegrał w tym sezonie 18 meczów w ekstraklasie, strzelił trzy gole i miał dwie asysty. Jego kontrakt z gdańskim klubem wygasa 30.06.2020 roku.

