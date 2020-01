20 meczów, dziewięć bramek i dwie asysty, to dorobek Igora Angulo w tym sezonie ekstraklasy. Hiszpan jest najlepszym strzelcem Górnika Zabrze i walczy o koronę króla strzelców. Drugą z rzędu, bo w ubiegłym sezonie nikt w lidze nie strzelił tylu goli, co on. Niezależnie od tego, z jakimi statystykami Hiszpan zakończy sezon, od lipca nie będzie grał już w Polsce.

Król strzelców ekstraklasy odejdzie z ligi! "Czasami w życiu trzeba podejmować takie wybory"

35-latek nie przedłuży kontraktu, który wygasa wraz z końcem czerwca. Napastnik poinformował o tym w rozmowie z "Przeglądem Sportowym". - Warunki, jakie mi zaproponowano, są bardzo odległe od chociażby oferty tureckiej. Zostanę w Górniku do czerwca, a później niestety będę musiał rozstać się z klubem. To dla mnie bardzo trudna decyzja, ale czasami w życiu trzeba podejmować takie wybory - przyznał zawodnik w rozmowie z dziennikiem. - Mogłem pójść na kompromis, stracić trochę finansowo, aby zostać, ale nie mogę sobie pozwolić na większe ustępstwa - dodał.

Angulo jest piłkarzem Górnika Zabrze od sierpnia 2016 roku. Łącznie w jego barwach rozegrał 138 spotkań, w których strzelił 81 goli i zaliczył 17 asyst.

