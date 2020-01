mecenas_misiura godzinę temu Oceniono 4 razy 2

Turysta do bacy:

- Ile kosztuje ten pies?

- Sto milionów.

- Przecież nikt go nie kupi.

Po pewnym czasie turysta do bacy:

- Sprzedaliście psa?

- Tak. Za dwa koty po 50 milionów.