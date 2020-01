Legia Warszawa przebywa w Belek na obozie przygotowawczym przed wiosenną rundą ekstraklasy. W pierwszym meczu sparingowym, rozegranym w czwartek, stołeczny klub pokonał rumuńskie Botosani 2:1. Dwa gole strzelił Jose Kante.

Legia Warszawa zremisowała z Dynamem Kijów

W niedzielne popołudnie popołudnie legioniści rozegrali drugie spotkanie towarzyskie. Ich rywalem był wicemistrz Ukrainy Dynamo Kijów. Legia objęła prowadzenie w 13. minucie po golu Domagoja Antolicia. Tuż przed przerwą wyrównał Heorhij Citaiszwili. Mecz zakończył się remisem 1:1.

- Wartościowy sparing. Wymagający rywal z górnej półki, który wzbudza szacunek i zmusza do właściwego podejścia. Pojawiło się sporo dobrych momentów, ale też kilka gorszych, co jest normalne. Jesteśmy zadowoleni. Mamy wrażenie, że praca, którą wykonujemy, ma sens, lecz wciąż jest nad czym pracować. Będziemy to kontynuować - powiedział po spotkaniu Aleksandar Vuković, cytowany przez portal legionisci.com.

Podobnie jak w sparingu z Botosani, Legia zagrała dwoma składami. Do gry wrócili William Remy i Artur Jędrzejczyk, którzy nie wystąpili w meczu z Rumunami. W zespole obecnego wicelidera ligi ukraińskiej zagrali Tomasz Kędziora i były piłkarz Lecha Poznań Tamas Kadar.

Legia Warszawa:

I połowa: Cierzniak - Vesović, Lewczuk, Wieteska, Karbownik - Novikovas, Gwilia, Antolić, Luquinhas, Rosołek - Kante.

II połowa: Majecki - Stolarski, Remy, Jędrzejczyk, Rocha - Cholewiak, Cafu, Martins, Praszelik, Pyrdoł (79. Cielemęcki) - Kostorz.

Dynamo Kijów:

I połowa: Bojko - Kędziora, Zabarnyj, Szabanow, Pivarić - Citaiszwili, Szepelew, Sydorczuk, Szaparenko, Verbić - Sol.

II połowa: Buszczan - Karawajew, Kadiri Mohammed, Kadar, Mykołenko - de Pena, Bujalśkyj, Andrijewśkyj, Duelund, Kargbo - Rusyn.

W Belek Drużyna Vukovicia zagra jeszcze z Nyiregyhazą Spartacus FC (22 stycznia), FK Vożdovac (22 stycznia), Kairatem Ałmaty (26 stycznia) i Kairatem II Ałmaty (26 stycznia).

Pierwszy mecz ligowy legioniści zagrają 9 lutego, kiedy podejmą ŁKS Łódź. Po 20 kolejkach ekstraklasy wicemistrzowie Polski prowadzą w tabeli z dorobkiem 38 punktów i dwoma "oczkami" przewagi nad Cracovią.