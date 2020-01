Według sport.tvp.pl, Paweł Tomczyk z Lecha Poznań jest bliski przeniesienia się do Wisły Kraków. 21-latek ma być wsparciem ofensywy Białej Gwiazdy, którą w tym momencie stanowi głównie doświadczony Paweł Brożek, który sam przyznaje, że nie zawsze jest gotowy do gry co tydzień w najwyższej formie.

Klub z Krakowa chce wypożyczyć piłkarza do końca sezonu jeszcze przed wylotem na obóz do Turcji. Tomczyk nie poleciał natomiast na zgrupowanie Lecha, który tłumaczy jego nieobecność w kadrze kontuzją stawu łokciowego. Prezes Wisły, Piotr Obidziński nie chciał komentować sprawy.

Kolejne wzmocnienie Wisły Kraków

Przyjście Tomczyka niejako zapowiadał trener Artur Skowronek, który już w sobotę zapowiadał, że liczy na kolejne wzmocnienie ataku swojej drużyny. Wcześniej do klubu dołączył Lubomir Tupta, który ma jednak grać także na skrzydle.

Paweł Tomczyk jest wychowankiem akademii Lecha Poznań. W lipcu 2017 roku został wypożyczony na rok do Podbeskidzia Bielsko-Biała, a w lutym 2019 na pół roku do Piasta Gliwice.