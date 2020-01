W zimowym oknie transferowym z ekstraklasy odeszło już dwóch czołowych strzelców. Adam Buksa zasilił szeregi New England Revolution, Patryk Klimala został nowym piłkarzem Celticu Glasgow, natomiast kolejny z nich, Jarosław Niezgoda, jest o krok od przejścia do Portland Timbers.

Zbigniew Boniek odniósł się do ruchów poczynionych przez zespoły grające w ekstraklasie. - Transfery polskich piłkarzy pozbawione są ambicji, logiki i sensu. Polskie kluby muszą być mądrzejsze i muszą rozmawiać ze swoimi piłkarzami - powiedział prezes PZPN.

Zbigniew Boniek krytykuje Jagiellonię za transfer Patryka Klimali, ale wróży mu wielką karierę

Boniek skrytykował także sprzedaż Patryka Klimali do mistrza Szkocji. - Gdyby w Jagiellonii pomyśleli, to wpisaliby w umowę Klimali możliwość odejścia tylko i wyłącznie w czerwcu 2020 roku za te cztery miliony. Wtedy można byłoby i zarobić, i powalczyć o mistrzostwo. Aktualnie polska piłka to garaż - podsumował Boniek.

Szef PZPN odniósł się również do przepisu o obowiązku gry młodzieżowca w naszej lidze, a transfer Patryka Klimali świadczy o tym, że jednak opłaciło się go wprowadzić. - Za rok, dwa ten piłkarz może przypominać Lautaro Martineza [napastnik Interu Mediolan, którym interesuje się FC Barcelona - dop. red.]. Czy nabył te umiejętności w ostatnich pięciu miesiącach? Gdyby nie przepis, nie byłby teraz w tym miejscu - zakończył Boniek.