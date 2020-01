Trzy bramki i dwie asysty, to dorobek Thiago Rodriguesa de Souzy w rundzie jesiennej 1. ligi. Brazylijski środkowy pomocnik był w ostatnich miesiącach jednym z najlepszych piłkarzy Sandecji Nowy Sącz, a swoją dyspozycją przyciągnął uwagę wielu klubów z ekstraklasy.

W walce o pozyskanie 22-latka najbardziej konkretna była Cracovia i to ona podpisała z nim kontrakt, płacąc za niego - zdaniem portalu Transfermarkt - 50 tys. euro. - Oglądaliśmy go od dłuższego czasu. Wszyscy, którzy go obserwowali, wypowiedzieli się pozytywnie. Podoba mi się jego styl gry. Wierzę w to, że będzie dla nas dużym wzmocnieniem, a nie tylko uzupełnieniem - powiedział po transferze Michał Probierz, trener Cracovii. - Szukamy zawodników, którzy mogą się rozwijać i taki jest Thiago - dodał.

Transfer na łamach mediów społecznościowych Cracovii skomentował także sam piłkarz. - Jestem bardzo szybkim zawodnikiem, z dryblingiem, podaniem. Dobrze czuję się w Polsce, jestem tu sześć miesięcy. Z Cracovią chcę zdobyć mistrzostwo - powiedział 22-latek.

Thiago to drugi zimowy nabytek Cracovii. Wcześniej do drużyny Michała Probierza dołączył Florian Loschaj sprowadzony z rumuńskiego zespołu Politehnica Iasi.

