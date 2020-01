Niezgoda przejdzie do Portland za 3,8 miliona dolarów netto plus bonusy. Nic w tej kwestii się nie zmieniło i na 99 procent nie zmieni. Polak podpisze 4-letni kontrakt i będzie jednym z trzech designated players, czyli zawodnikiem najlepiej opłacanym w zespole, nieobjętym limitem płacowym. Napastnik przeszedł już testy medyczne. Wbrew plotkom, z jego zdrowiem wszystko jest dobrze. Dlaczego więc transfer nie został jeszcze ogłoszony przez żadną ze stron? Powód jest prosty: sprawy administracyjne.

Niezgoda za kilka dni w MLS

Legię do przyjęcia proponowanej kwoty transfery skłoniło to, że zapłata ma być w jednej racie. Warszawski klub czeka na potwierdzenie przelewu. Z kolei klub z Portland kompletuje jeszcze dokumenty, potrzebne do zarejestrowania zawodnika w MLS. To wszystko ma zająć jeszcze kilka dni.