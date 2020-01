Kristers Tobers na wypożyczenie do Lechii Gdańsk trafił z zespołu FK Lipawa. 19-latek jest jednym z najbardziej utalentowanych łotewskich piłkarzy - w dorosłej kadrze rozegrał już sześć spotkań. - Wybór Lechii to szansa dla mnie, by wejść na wyższy poziom. Gdy tylko pojawiła się oferta, byłem gotowy, by przyjść do Gdańska. Jestem bardzo szczęśliwy, że tu jestem. Chcę jak najszybciej nauczyć się języka polskiego i złapać dobry kontakt z zespołem. Później będzie tylko łatwiej - powiedział zawodnik po podpisaniu kontraktu.

Tobers to drugi zimowy transfer Lechii. Wcześniej klub wzmocnił Brazylijczyk Conrado Buchanelli Holz, który do Polski trafił z Figueirense FC.

Lechia po rundzie jesiennej zajmuje 7. miejsce w tabeli. Nad grupą spadkową ma zaledwie jeden punkt przewagi.

