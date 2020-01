21 spotkań, 6 bramek i 5 asyst - to dorobek Darko Jevticia w tym sezonie. Były młodzieżowy reprezentant Szwajcarii jest kapitanem Lecha Poznań, w którym występuje od 2014 roku. Jego czas w drużynie "Kolejorza" dobiega jednak końca, co zawodnik zapowiadał jeszcze przed startem obecnych rozgrywek.

REKLAMA

Lech Poznań może stracić najlepszego piłkarza? Trener komentuje [SEKCJA PIŁKARSKA #32]

Jeden z najważniejszych piłkarzy Lecha opuści klub! "Potrzebuję zmian"

Teraz Jevtić swoje zapowiedzi potwierdził. - Trzymam się tego, że to mój ostatni sezon w Lechu. Trochę mi żal, ale jestem już dość długo w Poznaniu. Naprawdę bardzo dobrze się tu czuję, ale jestem w takim wieku, że potrzebuję zmiany - przyznał piłkarz podczas spotkania prasowego.

Jevtić do Lecha trafił w styczniu 2014 roku, kiedy do Polski przyszedł z FC Basel, w którym wychowywał się piłkarsko. Od tamtej pory rozegrał 192 spotkania we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 37 goli i zaliczył 43 asysty.

Pobierz aplikację Football LIVE na Androida

Football LIVE Football LIVE