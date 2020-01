jml13060 pół godziny temu 0

To jakieś jaja. W sześciu meczach reprezentacji Serbii strzelił jednego gola. We francuskiej lidze w pięciu meczach i jednym pucharowym ZERO i tyla samo asyst. I to miałby być NAPASTNIK dla Legii? Jaja robicie z czytelników!!! Jakie zalety: lewonożny, wysoki, turysta międzyklubowy i prawie za darmo. Ale okazja!!!