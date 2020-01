Mateusz Hołownia to wychowanek Legii Warszawa, który w ostatnich latach dość często jest wypożyczany. 21-latek na zasadzie transferu czasowego w przeszłości trafiał już do Ruchu Chorzów i Śląska Wrocław. Teraz przyszedł czas na Wisłę Kraków, w której będzie występował przynajmniej do końca obecnego sezonu.

"Hołownia uchodzi za jednego z najzdolniejszych obrońców młodego pokolenia, co potwierdzają liczne powołania do reprezentacji Polski w poszczególnych rocznikach. Zaczynał od kadry U-15, poprzez U-16, U-17, U-18, U-19, U-20, aż do U-21" - czytamy na oficjalnej stronie internetowej "Białej Gwiazdy".

Drugim wzmocnieniem Wisły jest Lubomir Tupta. Słowacki napastnik do Krakowa także trafił na zasadzie wypożyczenia. 21-latek jest graczem Hellasu Werona, ale w klubie z Serie A nie ma szans na regularną grę. W hierarchii trenera Ivana Juricia zajmuje dopiero 5. miejsce - za Giampaolo Pazzinim, Samuele Di Carmine, Eddiem Salcedo i Mariuszem Stępińskim. Tupta ma za sobą występy w słowackich reprezentacjach młodzieżowych, ostatnio brał udział w eliminacjach do mistrzostw Europy U-21, które rozegrane zostaną w 2021 roku na Węgrzech i w Słowenii.

