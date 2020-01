Wisła Kraków oficjalnie potwierdziła wypożyczenie Mateusza Hołowni z Legii Warszawa. 21-letni obrońca będzie grał w zespole Artura Skowronka do czerwca 2020 roku. Od lutego 2019 roku Hołownia był wypożyczony do Śląska Wrocław, gdzie zagrał w 18 meczach.

REKLAMA

Mateusz Hołownia to jeden z najzdolniejszych obrońców młodego pokolenia w Polsce, co potwierdzają liczne powołania do reprezentacji Polski w poszczególnych rocznikach. Zaczynał od kadry U-15, poprzez U-16, U-17, U-18, U-19, U-20, aż do U-21. Hołownia jest piłkarzem Legii Warszawa. W pierwszej drużynie stołecznego klubu rozegrał sześć spotkań.

Pobierz aplikację Football LIVE na Androida

Aplikacja Football LIVE Sport.pl