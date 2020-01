Po bardzo nieudanej transakcji z udziałem Krsevana Santiniego latem ubiegłego roku, Jagiellonia Białystok w końcu znalazła nowego bramkarza. Dejan Iljev trafił do Jagiellonii Białystok na zasadzie wypożyczenia do końca tego sezonu.

Bielik polecił mu grę w Ekstraklasie

- Bardzo długo znamy się z Krystianem Bielikiem, który jest moim bardzo dobrym kolegą. Jako, że blisko się trzymamy i mam do niego duże zaufanie, postanowiłem zasypać go pytaniami o Polsce, Ekstraklasie i Jagiellonii. Wypowiadał się w samych superlatywach, więc nie miałem żadnych obaw przed przenosinami. Teraz jestem bardzo szczęśliwy z dołączenia do Jagiellonii i nie mogę już się doczekać pierwszego treningu – powiedział Dejan Iliev, którego słowa cytuje oficjalny portal Jagiellonii.

24-letni Macedończyk był piłkarzem Arsenalu, gdzie nie miał jednak żadnych szans na regularne występy (grał tylko w rezerwach i zespołach juniorskich londyńskiego klubu), a ostatnie pół roku spędził na wypożyczeniu w lidze słowackiej. W SKF Sered zagrał 18 meczów i trzy razy zachował czyste konto.

Iljev będzie pierwszym Macedończykiem w drużynie Iwajło Petewa i zagra z numerem "1" na koszulce.