Potwierdziły się informacje Sport.pl z 10 stycznia. Dominik Nagy został wypożyczony do Panathinaikosu. Stołeczny klub był zdeterminowany, żeby sprzedać Węgra, ale nie było odpowiednich ofert. Grecy zdecydowali się płacić pensję piłkarza, ale nie mieli odpowiednich pieniędzy, żeby wykupić go z Legii. Od dawna borykają się z problemami finansowymi.

Długo zainteresowany transferem Nagy'a był MOL Fehervar, ale ostatecznie transfer nie doszedł do skutku. Węgrzy chcieli go wykupić w letnim oknie transferowym, oferując milion euro, jednak przejściem do tego klubu nie był zainteresowany sam zawodnik.

Dominik Nagy przeszedł do Legii Warszawa w styczniu 2017 roku z Ferencvárosu. Po ponad roku gry został tam wypożyczony i wrócił do Warszawy w czerwcu 2018 roku. W barwach polskiej drużyny rozegrał 86 spotkań i strzelił 13 goli. W tym sezonie rozegrał 17 meczów i zdobył 1 gola.

Panathinaikos Ateny to dwudziestokrotny mistrz Grecji i osiemnastokrotny zdobywca Pucharu Grecji. W obecnym sezonie zespół z Aten zajmuje szóste miejsce w tabeli z 25 punktami na koncie. W przeszłości barwy klubu ze stolicy Grecji reprezentowali m.in. Krzysztof Warzycha, Józef Wandzik, Jakub Wawrzyniak czy Emmanuel Olisadebe.