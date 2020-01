O możliwym transferze Patryka Klimali do Celticu Glasgow przed kilkoma dniami informowały szkockie media. Mimo że jeszcze niedawno wiceprezes Jagiellonii - Agnieszka Syczewska - mówiła nam, że mistrzowie Szkocji nie kontaktowali się z białostoczanami w sprawie transferu zawodnika, to ten jest już ich zawodnikiem.

We wtorek Celtic poinformował, że pozyskał Klimalę z Jagiellonii, podpisując z nim 4,5-letni kontrakt. Zawodnik w poniedziałek przeszedł testy medyczne i od razu rozpocznie treningi z nowym zespołem.

Klimala zawodnikiem Celticu

Klimala zawodnikiem Jagiellonii był od lata 2016 roku. W pierwszym sezonie zaliczył trzy występy w ekstraklasie, drugi spędził na wypożyczeniu w pierwszoligowych Wigrach Suwałki. W poprzednich rozgrywkach napastnik strzelił dla Jagiellonii cztery gole w 29 występach. W obecnym sezonie strzelił on siedem goli w 17 występach. W sierpniu 2018 roku Klimala podpisał z białostockim klubem nowy kontrakt, który obowiązywał do czerwca przyszłego roku. Reprezentant Polski do lat 21 w kontrakt miał wpisaną klauzulę odstępnego opiewającą na około cztery miliony euro.

Po 20 kolejkach szkockiej ekstraklasy Celtic prowadzi w tabeli z 52 punktami i punktem przewagi nad Rangers FC. Zespół Stevena Gerrarda ma jednak jeden mecz rozegrany mniej. Celtic czeka nie tylko trudna walka o mistrzostwo kraju, ale też mecze w 1/16 Ligi Europy. Tam zespół Lennona zagra z FC Kopenhagą.