Pomimo tego, że Cillian Sheridan już jakiś czas nie biega na polskich boiskach, to teraz postanowił scharakteryzować Patryka Klimalę, swojego byłego kolegę, który obecnie jest bliski przejścia do Celticu Glasgow. Irlandczyk na swoim koncie na Twitterze podzielił się pewną anegdotę dotyczącą reprezentanta Polski do lat 21, gdy w trakcie sezonu 2018/19 odbywali wspólnie jeden z treningów w barwach zespołu z Podlasia.

REKLAMA

Klimala ciężką pracę ma we krwi

"Pewnego razu trenowaliśmy po południu. Było jakoś koło szesnastej czy siedemnastej. Tam, gdzie szlifowaliśmy formę nie było żadnych świateł, więc gdy zaszło słońce, to już było całkiem ciemno. Klimala chciał jeszcze popracować nad strzałami i nie dał za wygraną. Zmrok nie mógł go zatrzymać. Po tym jak wziąłem prysznic, było całkiem ciemno, ale zauważyłem, że Klimala nadal jest na boisku. Postawił swój samochód obok boiska, aby światła reflektorów padały na pole bramkowe, na którym trenował. Już wtedy wiedziałem, że ma do tego odpowiednie podejście. Jedynym problemem było to, że zostawił światła włączone na zbyt długo i akumulator w samochodzie całkowicie rozładował się. Tej nocy skończył, śpiąc w swoim aucie, a rano przecież mieliśmy następny trening. Teraz na chwilę przed dołączeniem do Celticu pewnie by powiedział, że było warto".

Co słychać u Sheridana?

Cillian Sheridan grał w Jagiellonii Białystok od lutego 2017 roku, kiedy to został sprowadzony z Omonii Nikozja. Irlandczyk dość szybko wkomponował się do zespołu prowadzonego wtedy przez Michała Probierza. Jego osiem bramek i trzy asysty bardzo pomogły wywalczyć Jadze wicemistrzostwo Polski. W kolejnych sezonach wiodło mu się coraz słabiej. W rozgrywkach 2017/18 zdobył siedem goli i zapisał jedną asystę, a w kolejnym tylko cztery gole. Ostatecznie 30-latek musiał pożegnać się z ekipą z Podlasia i w styczniu 2019 roku trafił do drużyny z Nowej Zelandii, Wellington Phoenix. Nie zagrzał tam jednak zbyt długo miejsca i obecnie broni barw Kiryatu Shimona, dla którego w 17 meczach ligi izraelskiej zdobył cztery gole.

Konflikt Furmana z Romanczukiem trwa. "Zachował się, jakby olał całą Wisłę oraz Płock"

Klimala przejdzie do Celticu?

Patryk Klimala był jednym z największych odkryć rundy jesiennej ekstraklasy 2019/20. 21-latek strzelił siedem goli i zapisał na swoim koncie trzy asysty w 17 meczach ekstraklasy. Ponadto miał pewne miejsce reprezentacji Polski do lat 21. Jego kariera rozwija się niezwykle dynamicznie. Reprezentant Polski do lat 21 prowadzi obecnie zaawansowane rozmowy ws. przejścia do zespołu Celticu Glasgow - informował przed kilkoma dni temu, Krzysztof Stanowski, dziennikarz weszło.com.