Wicemistrz świata do lat 17 z reprezentacją Hiszpanii z 2007 roku nie będzie już grał w ekstraklasie. Piast chce sprzedać Daniego Aquino, a sam piłkarz nie jest szczęśliwy w Gliwicach. 29-letni napastnik trafił do ekstraklasy w lipcu 2019 roku z AEK Larnaka, do którego był wypożyczony z Realu Murcia. Miał być gwiazdą ekstraklasy i wzmocnić Piasta przed walką o Ligę Mistrzów. Niestety, fakty i liczby są dla niego brutalne.

REKLAMA

W dwumeczu z BATE Borysów w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów zagrał osiem minut, w ekstraklasie 23. Najwięcej minut spędził na boisku w Pucharze Polski - 72. Łącznie w barwach Piasta wystąpił w sześciu meczach, nie strzelił żadnego gola i nie miał żadnej asysty.

Wpływ na takie liczby miała poważna kontuzja pachwiny, której Hiszpan doznał w meczu z Lechem Poznań. Konieczna była operacja, a później kilkumiesięczna rehabilitacja. Gdy Aquino wrócił do pełni sił, Waldemar Fornalik stawiał na innych piłkarzy.

Piast Gliwice chce się pozbyć też czterech innych piłkarzy

Odejście Aquino jest już przesądzone. Przedstawiciele piłkarza rozmawiają z Piastem o wcześniejszym rozwiązaniu kontraktu, ale w grę wchodzi też transfer do innego klubu. Piłkarz ma kilka propozycji, głównie z Hiszpanii, ale najpierw jego przedstawiciele muszą porozumieć się z władzami gliwickiego klubu.

Piast w zimowym oknie transferowym zrezygnował też z innych piłkarzy. Nowych klubów muszą szukać Marcin Pietrowski i Aleksander Jagiełło, a w kadrze na zgrupowanie w Rybniku-Kamieniu nie znaleźli się też Denis Gojko, Łukasz Krakowczyk i oczywiście Dani Aquino.

Kadra Piasta Gliwice na pierwsze zimowe zgrupowanie:

Bramkarze: Jakub Szmatuła, Patryk Królczyk, Frantisek Plach, Paweł Rabin

Obrońcy: Mikkel Kirkeskov, Jakub Czerwiński, Jakub Holubek, Tomasz Mokwa, Tomas Huk, Bartosz Rymaniak, Piotr Malarczyk, Uros Korun

Pomocnicy: Tomasz Jodłowiec, Tom Hateley, Tymoteusz Klupś, Patryk Sokołowski, Sebastian Milewski, Martin Konczkowski, Gerard Badia, Remigiusz Borkała, Tiago Alves, Michał Rakowiecki

Napastnicy: Piotr Parzyszek, Jorge Felix, Dominik Steczyk, Patryk Tuszyński, Karol Stanek

Pobierz aplikację Football LIVE na Androida

Aplikacja Football LIVE Sport.pl