Pogoń Szczecin szybko znalazła następcę Adama Buksy, który będzie kontynuował swoją sportową karierę w New England Revolution w MLS. Został nim Paweł Cibicki. 26-letni napastnik podpisał 3,5-letni kontrakt i przeszedł do szczecińskiego klubu na zasadzie transferu definitywnego z Leeds United.

Cibicki ma obywatelstwo polskie i szwedzkie. Zagrał dwa mecze w młodzieżowych reprezentacjach Polski i dziewięć w szwedzkiej kadrze U-21, z którą wziął udział w młodzieżowych mistrzostwach Europy w Polsce w 2017 roku. 26-latek był ostatnio piłkarzem Leeds United, ale był wypożyczany do innych klubów. Najpierw do IF Elfsborg, a później do ADO Den Haag, gdzie zagrał w trzech meczach Eredivisie i nie strzelił żadnego gola.

- Paweł to piłkarz, który może pomóc nam przede wszystkim w linii ataku, ale też na skrzydle. Po raz pierwszy będzie miał szansę zagrać w swojej drugiej ojczyźnie i wierzymy, że pokaże się ze świetnej strony. Wiemy jakie są możliwości Pawła. Znamy go m.in. z młodzieżowego Euro, czy ligi szwedzkiej i norweskiej, więc chcemy, by od wiosny był znaczącą postacią drużyny - przyznał Dariusz Adamczuk, szef pionu sportowego Pogoni Szczecin.

