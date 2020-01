Po sprzedaży Adama Buksy do New England Revolution , Pogoń Szczecin znalazła piłkarza, który go zastąpi. Do drużyny Portowców dołączy Paweł Cibicki, który ostatnio bronił barw ADO Den Haag - poinformował Piotr Wołosik, dziennikarz "Przeglądu Sportowego".

Szwed z polskim paszportem zostanie następcą Adama Buksy w Pogoni Szczecin

Paweł Cibicki to szwedzki piłkarz polskiego pochodzenia, który może grać na pozycji pomocnika lub napastnika. 26-latek od piątku przebywa w Szczecinie, gdzie przeszedł już testy medyczne i do finalizacji transakcji brakuje tylko jego podpisu.

Cibicki urodził się w Malmoe, ale w przeszłości występował w młodzieżowych reprezentacjach Polski do lat 19 i 20, a następnie postanowił zmienić barwy narodowe na Szwecję U-21. Do dorosłej kadry "Trzech Koron" dotychczas nie został powołany ani razu. Ostatnio grał w ADO Den Haag, do którego jest obecnie wypożyczony z Leeds United. W holenderskim zespole wystąpił zaledwie cztery razy w sezonie 2019/20 i nie zdobył ani jednego gola. Co więcej, nie znalazł się w kadrze na zimowe zgrupowanie zespołu broniącego się przed spadkiem z Eredivisie (17. miejsce po rundzie jesiennej - przyp. red.). Pogoń Szczecin ostatecznie wygrała walkę o Pawła Cibickiego ze Śląskiem Wrocław.