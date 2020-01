ansuz_odyn godzinę temu Oceniono 5 razy -3

--- UWAGA ---

(wyłączyli tam komentarze, wiec ostrzegam Was tutaj)



Gazeta Żydowska na pierwszej stronie kolejny raz reklamuje zbiórkę na leczenie dziecka, która może okazać się przekrętem!!!



ABSOLUTNIE NIE NAMAWIAM DO OLEWANIA ZBIÓREK, ALE...



...ale Gazeta Żydowska jest niewiarygodna, wiec sami dokładnie sprawdźcie, dla kogo dajecie pieniądze, na jaki cel i czy ktokolwiek kontroluje tę zbiórkę, czy kolejny raz pieniądze nie zostaną zdefraudowane na zachcianki naciągaczy. Nie wierzcie bezrefleksyjnie lewackim mediom i tym od PIS- -dzielców, to są patologiczni kłamcy!!