Pomocnik Legii Warszawa Dominik Nagy ma odejść na wypożyczenie do greckiego Panathinaikosu Ateny. Polski klub był zdeterminowany, żeby go sprzedać, ale nie było odpowiednich ofert. Grecy zdecydowali się płacić pensję piłkarza, ale nie mieli odpowiednich pieniędzy, żeby wykupić go z Legii. Od dawna borykaja się z problemami finansowymi.

REKLAMA

Długo zainteresowany transferem Nagy'a był MOL Fehérvár, ale ostatecznie transfer nie doszedł do skutku. Węgrzy chcieli go wykupić w letnim oknie transferowym – oferowali milion euro – ale przejściem do tego klubu nie był zainteresowany sam zawodnik. Kilka miesięcy temu pojawiła się także inna propozycja – wypożyczenia do Vitorii Guimaraes, jednak wtedy wicemistrz Polski nie myślał w ogóle o takim rozwiązaniu. Teraz zdaje się, że skoro nie ma propozycji kupna, przynajmniej oszczędzi na pensji pomocnika.

Dominik Nagy przeszedł do Legii Warszawa w styczniu 2017 roku z Ferencvárosu. Po ponad roku gry został tam wypożyczony i wrócił do Warszawy w czerwcu 2018 roku. W barwach polskiej drużyny rozegrał 86 spotkań i strzelił 13 goli. W tym sezonie rozegrał 17 meczów i zdobył 1 gola.