Ondrej Duda niebawem może zmienić klub. 25-letni pomocnik w tym sezonie ma problemy z przebiciem się do pierwszego składu Herthy Berlin, w której jeszcze kilka miesięcy temu był wiodącą postacią. Trudną sytuację Słowaka zamierza wykorzystać jeden z klubów Premier League - Norwich City.

Niemieccy dziennikarze, na których powołują się pracownicy "Super Expressu", Piotr Koźmiński i Jerzy Chwałek, informują, że transfer Dudy do Norwich jest bardzo możliwy. Angielski klub jest gotów zapłacić za byłego piłkarza Legii Warszawa 13 mln euro. To kluczowa informacja dla wspomnianych wicemistrzów Polski - w momencie sprzedaży Dudy do Herthy zagwarantowali sobie oni bowiem 10 proc. zysku z kolejnego transferu pomocnika. W tym przypadku, po odliczeniu wszelkich kosztów, oznaczałoby to zarobek w wysokości 880 tys. euro.

Duda łącznie w barwach Herthy rozegrał do tej pory 70 spotkań, w których strzelił 13 goli i zaliczył 9 asyst. Wcześniej, w latach 2014-2016 wystąpił w 101 meczach Legii, dla której zdobył 16 bramek i zaliczył 19 asyst.

