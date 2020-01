Jesienią Patryk Klimala był jednym z najlepszych napastników w ekstraklasie. W 17 meczach zawodnik Jagiellonii Białystok strzelił siedem goli. Daje mu to 9. miejsce w klasyfikacji strzelców naszej ligi, jednak wśród Polaków skuteczniejsi byli tylko Jarosław Niezgoda z Legii Warszawa oraz Paweł Brożek z Wisły Kraków. Tyle samo bramek co Klimala zdobył dla Pogoni Szczecin Adam Buksa.

23-latek wiosną w ekstraklasie już nie zagra. Buksa za około cztery miliony euro przeniósł się do klubu MLS, New England Revolution. Wiele wskazuje na to, że w USA zagra też Niezgoda, który jest o krok od przenosin do Portland Timbers.

Niewykluczone, że w niedługim czasie klub zmieni również Klimala. Kilka dni temu szkockie media poinformowały, że reprezentantem Polski do lat 21 interesuje się Celtic Glasgow. W ciągu kilku dni szkocki klub ma opuścić Scott Sinclair, co miałoby dać menedżerowi Celtiku - Neilowi Lennonowi - pieniądze na transfer co najmniej jednego napastnika.

Mistrzowie Szkocji mają mocno rozważać kandydaturę Klimali, który miałby ich kosztować około czterech milionów euro. W Glasgow Polak musiałby rywalizować o miejsce w składzie z Odsonnem Edouardem, który w obecnym sezonie strzelił 16 goli w 31 występach.

Po 20 kolejkach szkockiej ekstraklasy Celtic prowadzi w tabeli z 52 punktami i punktem przewagi nad Rangers FC. Zespół Stevena Gerrarda ma jednak jeden mecz rozegrany mniej. Celtic czeka nie tylko trudna walka o mistrzostwo kraju, ale też mecze w 1/16 Ligi Europy. Tam zespół Lennona zagra z FC Kopenhagą.

- Lennon chciałby mieć więcej opcji w ataku. W klubie rozglądają się za co najmniej jednym napastnikiem i sprawdzają wiele różnych możliwości - mówi nam David Friel, dziennikarz "The Scottish Sun".

Celtic nie kontaktował się ws. Klimali

Informacjom szkockich mediów zaprzecza jednak wiceprezes Jagiellonii, Agnieszka Syczewska. - Celtic nie kontaktował się z nami w sprawie transferu Patryka. Dopóki do klubu nie wpłynie oficjalna oferta, to takie historie można włożyć między bajki - powiedziała wiceprezes klubu.

O ile Syczewska stanowczo zaprzeczyła informacjom łączącym Klimalę z Celtikiem, o tyle nie wykluczyła, iż napastnik opuści klub zimą. W podobnym tonie wypowiedział się Tomasz Magdziarz z Fabryki Futbolu, reprezentującej piłkarza.

- Na razie nie mamy ofert, więc na ten moment nic nie wskazuje na to, by Patryk miał nas opuścić zimą. Z drugiej strony trzeba mieć świadomość, że okno transferowe w Europie dopiero się otworzyło i trudno przewidzieć co wydarzy się w przyszłości - powiedziała Syczewska.

- W trakcie okienek transferowych pojawia się wiele plotek i trudno reagować na każdą z nich. Nie zależy nam specjalnie na rozgłosie w tej sprawie, jednak mogę powiedzieć, że prowadzimy pewne rozmowy w sprawie Patryka. Okienko jest jeszcze otwarte przez długi czas, więc wiele rzeczy może się jeszcze wydarzyć. Myślę, że w ciągu tygodnia będziemy widzieć więcej w tej sprawie - skomentował Magdziarz.

Klimala zawodnikiem Jagiellonii jest od lata 2016 roku. W pierwszym sezonie zaliczył trzy występy w ekstraklasie, drugi spędził na wypożyczeniu w pierwszoligowych Wigrach Suwałki. W poprzednich rozgrywkach napastnik strzelił dla Jagiellonii cztery gole w 29 występach. W sierpniu 2018 roku Klimala podpisał z białostockim klubem nowy kontrakt, który obowiązuje do czerwca przyszłego roku.