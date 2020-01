ttwo godzinę temu Oceniono 1 raz 1

On tylko potwierdza regułę, że w naszej lidze gra się dla kasy i dla przyjemności. Zawodnicy nie sa przyzwyczajeni do treningów i meczów o normalnej intensywności. Gdy trafiają do normalnych klubów zwykle szybko odpadają, bo zwyczajnie nie są przyzwyczajeni do normalnej pracy. W naszej lidze dla piłkarzy najważniejsze są salony fryzjerskie, manicure i tatuaży. W wolnej chwili zdjecia na fejsa, a jeśli starczy czasu to jakis trening i raz w tygodniu mecz. Gdy zdarzają się dwa mecze w tygodniu to zaraz sa protesty, że są przeciążeni. Z drugiej strony ten Kurzawa był przecież jednym z lepszych zawodników w naszej lidze. To co sadzić o pozostałych?