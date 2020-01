Jarosław Niezgoda we wtorek poinformował dyrektora sportowego Radosława Kucharskiego, że chce odejść do Portland Timbers - napisał "Przegląd Sportowy", dodając szczegóły umowy. Napastnik ma zarabiać 750 tys. dolarów rocznie (plus podwyżka o 150 tys. co sezon), a Legia Warszawa ma dostać 5 milionów dolarów (plus procent od następnego transferu).

Agent piłkarza Marek Citko już wcześniej informował, że napastnikiem interesują się kluby z Hiszpanii, Belgii, Włoch, Rosji czy Niemiec, ale ten ostatecznie ma trafić do USA. - Chciałbym, aby trafił do klubu, który będzie miał na niego pomysł. Tak samo było, gdy grał w Puławach. Wtedy też chciało go z osiem klubów. Zdecydowaliśmy się na Legię, bo byłem przekonany, że w Warszawie też będzie strzelał - stwierdził Citko w grudniu.

Legia Warszawa już od jakiegoś czasu szuka następcy Niezgody. Bacznie obserwuje sytuację Igora Angulo (król strzelców ekstraklasy nadal nie przedłużył umowy z Górnikiem Zabrze), pojawił się również pomysł sprowadzenia Jakuba Świerczoka z Łudogorca Razgrad (ale tu na przeszkodzie stoją wysokie wymagania finansowe). Na testach medycznych przebywa Mateusz Cholewiak ze Śląska Wrocław, ale 29-latek jest sprowadzany z myślą o grze na lewej obronie.

W tym sezonie 24-letni Niezgoda rozegrał 22 mecze, w których zdobył 15 bramek i zaliczył dwie asysty. Łącznie rozegrał 60 spotkań w Legii (29 goli, sześć asyst). W przeszłości występował w Ruchu Chorzów oraz Wiśle Puławy.