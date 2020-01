Według informacji "Głosu Wielkopolskiego" Lech Poznań ma wkrótce rozpocząć rozmowy z Chicago Fire w sprawie transferu Kamila Jóźwiaka. Sprzedaż reprezentanta Polski i pozyskanie w ten sposób środków na wzmocnienia to priorytet "Kolejorza" w zimowym oknie transferowym. Branżowy portal transfermarkt.de wycenia 21-latka na 1,75 miliona euro. W zakończonym jesienią sezonie MLS Chicago Fire zajęło 8. miejsce w tabeli konferencji wschodniej i nie zakwalifikowało się do fazy play-off.

Jóźwiak jest jednym z najważniejszych piłkarzy w zespole Dariusza Żurawia. W sezonie 2019/2020 skrzydłowy rozegrał 21 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 4 gole i zanotował 4 asysty. W listopadzie Jóźwiakowi udało się zadebiutować w seniorskiej reprezentacji Polski.

W styczniu 2019 roku Chicago Fire pozyskało innego reprezentanta kraju - Przemysława Frankowskiego, przelewając na konta Jagiellonii Białystok 1,5 miliona euro. Wcześniej klub z "Wietrznego Miasta" wykupił z Legii Warszawa Nemanję Nikolicia (3 mln euro). Węgierski napastnik poradził sobie w MLS nad wyraz dobrze - w 2016 roku zdobył 24 gole w 34 spotkaniach i został królem strzelców rozgrywek.

MLS stała się w ostatnim czasie atrakcyjnym kierunkiem dla polskich piłkarzy. W grudniu do New England Revolution dołączył Adam Buksa, a wcześniej do Stanów Zjednoczonych powędrowali Kacper Przybyłko (Philadelphia Union) i Przemysław Tytoń (FC Cincinatti). Być może do tego grona dołączą wkrótce Jacek Góralski, którym interesuje się Seattle Sounders oraz Jarosław Niezgoda. Piłkarz Legii znalazł się ponoć na celowniku Portland Timbers.

