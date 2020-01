Hit transferowy Legii Warszawa? Potrzebne są duże pieniądze

Napastnik Łudogorca Razgrad Jakub Świerczok jest przymierzany do transferu do Legii Warszawa. Zawodnik miałby przejść do lidera Ekstraklasy w przypadku odejścia Jarosława Niezgody, co prawdopodobnie wydarzy się w obecnym okienku transferowym. Problemem w przypadku Świerczoka może być długi kontrakt, który obowiązuje go w Bułgarii.

JAN RUSEK

