Jarosław Niezgoda i jego menedżer Marek Citko we współpracy z Mariuszem Piekarskim negocjują kontrakt zawodnika w MLS. Zainteresowanie piłkarzem Legii wykazała drużyna Portland Timbers i niewykluczone, że Polak trafi tam za co najmniej 5 milionów euro. Tyle wynosi jego cena minimalna wymagana przez warszawian.

W zastępstwie napastnika według informacji "Przeglądu Sportowego" miałby do Warszawy trafić zawodnik Górnika Zabrze, Igor Angulo. Hiszpan ma oferty klubów z zagranicy, ale do Legii przyszedłby na pół roku - do końca sezonu, gdy gaśnie mu umowa z klubem z Zabrza. Warszawianie mieliby w zamian wypożyczyć do Górnika Kacpra Kostorza albo Vamary Sanogo.

Legia z 38 punktami prowadzi w tabeli PKO BP Ekstraklasy po 20. kolejkach. Górnik Zabrze traci do niej 15 punktów, będąc na 12. pozycji.