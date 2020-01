Jak informował Sport.pl, Joao Amaral miał kosztować Lecha Poznań aż 1,5 mln euro - tak wysoka kwota jest efektem łatwych do spełnienia bonusów (choćby za określoną liczbę występów). Portugalczyk sprowadzony z Benfiki latem 2018 roku nie radzi sobie jednak w Poznaniu najlepiej. Jak do tej pory rozegrał 47 spotkań, w których strzelił 13 goli i zaliczył 10 asyst - w tym sezonie w 17 meczach Lecha zdobył trzy bramki i zaliczył pięć asyst.

W czwartek Lech poinformował, że napastnik został wypożyczony do końca sezonu do Pacos de Ferreira - przedostatniej drużyny ligi portugalskiej. Amaral przenosi się do Portugalii ze względu na problemy rodzinne. - Mam kłopoty osobiste związane z moją rodziną. Ponadto moja narzeczona jest w ciąży i w kwietniu będzie rodzić. Jest to dla mnie trudna sytuacja, bo nie potrafię utrzymać koncentracji, skupić się na grze, dawać z siebie wszystkiego dla klubu. A tego przecież chcę - powiedział Portugalczyk w rozmowie z oficjalną stroną klubową Kolejorza.

Amaral najbliższe pół roku będzie grał w klubie ze swojej rodzinnej miejscowości. Zapewnia, że do Poznania wróci w przyszłym sezonie. W umowie między Lechem a Pacos nie ma klauzuli wykupu.

- Chcę powiedzieć, że z pewnością po sześciu miesiącach wypożyczenia powrócę do Poznania i mam nadzieję, że będę wtedy w pełni skoncentrowany na tym, bym w najlepszy możliwy sposób mógł pomóc drużynie - dodał Portugalczyk.