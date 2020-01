Jarosław Niezgoda zagrał najlepszą rundę w swojej karierze. W barwach Legii w 18 ligowych meczach zdobył aż 14 goli i przewodzi klasyfikacji strzelców PKO Ekstraklasy. Zatem nic dziwnego, że wzbudza zainteresowanie wielu europejskich klubów.

Wielki transfer Niezgody?! Jasna deklaracja piłkarza Legii Warszawa:

Gdzie odejdzie Niezgoda?

31 grudnia Marek Citko, agent Niezgody, poinformował, że piłkarz ma oferty z wielu krajów takich jak: Hiszpania, Belgia, Włochy, Rosja i Niemcy. Legia chciałaby dostać za swojego najskuteczniejszego piłkarza przynajmniej 5 mln euro.

- Myślę, że to adekwatna cena do umiejętności Jarka. Ja nie patrzę tylko na to, żeby go sprzedać. Chciałbym, aby trafił do klubu, który będzie miał na niego pomysł. Tak samo było, gdy grał w Puławach. Wtedy też chciało go z osiem klubów. Zdecydowaliśmy się na Legię, bo byłem przekonany, że w Warszawie też będzie strzelał - powiedział Citko w rozmowie z "Super Expressem".

Kolejny Polak trafi do MLS?

Najnowsza oferta pochodzi prosto z USA. Janekx89, użytkownik Twittera doskonale znany ze sprawdzonych nowinek transferowych donosi, że szefostwo Portland Timbers przyleci na rozmowy, aby negocjować z warszawskim klubem ws. przenosin Niezgody za Atlantyk.