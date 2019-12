kapus0001 2 godziny temu Oceniono 3 razy 3

To chyba jakiś żart. Polska ekstraklasa w klasyfikacji UEFA zajmuje obecnie 32 miejscve w Europie . Dla Svena G. Ericsona możliwość pracy w takim towarzystwie, zawżywszy na jego pozycję trenerską, to rzeczywiscie była by ogromna nobilitacja. No i oczywiście, co za tym idzie, otwarcie drzwi do kolejnych intratnych kontraktów. Że co ? Że liczy się kasa? No racja, przecież nawet car schyli sie po kopiejkę. Po warunkiem, że obok nie leży 10-cio rublowy banknot.