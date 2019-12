Carlitos trafił do Al-Wahda we wrześniu, gdy odszedł z Legii Warszawa. W tym czasie rozegrał w barwach arabskiego zespołu dziewięć spotkań, w których zdobył pięć bramek. Mimo dobrych statystyk, w piątek 29-latek rozwiązał kontrakt z obecnym klubem.

Niemal od razu po ogłoszeniu rozwiązania kontraktu Carlitosa, w mediach pojawiły się spekulacje na temat jego możliwego powrotu do Legii. Jak się okazuje, wicemistrzowie Polski podpisaniem kontraktu ze swoim byłym zawodnikiem zainteresowani jednak nie są. - Nie ma szans na powrót Carlitosa. Budujemy zespół w inny sposób. Carlitos do tego modelu nie pasował, to było powodem jego odejścia - powiedziały osoby z warszawskiego klubu, cytowane przez "Super Express".

Carlitos był piłkarzem Legii od lipca 2018 do września 2019 roku. W tym czasie rozegrał w jej barwach 53 spotkania, w których strzelił 21 goli i zaliczył 7 asyst. Wcześniej grał m.in. w Wiśle Kraków.

