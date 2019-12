Filip Starzyński niebawem może odejść z Zagłębia Lubin. Kontrakt pomocnika wygaśnie w czerwcu przyszłego roku, co oznacza, że styczniowe okno transferowe będzie ostatnim, podczas którego "Miedziowi" będą mogli zarobić na sprzedaży piłkarza. Jeśli do sprzedaży nie doprowadzą, były reprezentant Polski będzie mógł podpisać kontrakt z nowym klubem, do którego przejdzie po zakończeniu obecnego sezonu.

Według informacji portalu sportowefakty.wp.pl, sprowadzeniem Starzyńskiego już zimą interesują się Jagiellonia Białystok i Lechia Gdańsk. Szczególnie białostoczanie są zdeterminowani do podpisania kontraktu z czterokrotnym reprezentantem Polski. Jagiellonia, która po zwolnieniu Ireneusza Mamrota szuka nowego trenera, zamierza zaproponować 28-latkowi jedną z najwyższych pensji w klubie. Najwyższych, czyli przekraczających 20 tys. euro miesięcznie.

Podobne warunki finansowe proponuje Lechia, która już kilka miesięcy temu interesowała się Starzyńskim. Tam piłkarz miałby jednak dużo większą liczbę konkurentów do gry w pierwszym składzie. Kluczową rolę w negocjacjach może odegrać jednak Piotr Stokowiec, który zna się z piłkarzem z czasów pracy w Zagłębiu w latach 2016-2017.

Starzyński jest piłkarzem Zagłębia od lipca 2016 roku. Od tamtej pory w barwach zespołu z Lubina rozegrał 125 spotkań, w których strzelił 33 gole i zaliczył 34 asysty.

