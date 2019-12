Dla Rakowa Częstochowa to już drugi transfer do klubu w zimowym okienku transferowym. Na początku grudnia do drużyny trafił Daniel Mikołajewski. W piątek poinformowano o podpisaniu umowy z Franem Tudorem. Kontrakt ma obowiązywać do końca czerwca 2022 roku, z możliwością jego przedłużenia o kolejne dwa sezony.

Tudor przez ostatnie pół roku był bez klubu. Jest wychowankiem Dinama Zagrzeb. W swojej karierze występował już w NK Zagrzeb, Panathinaikosie Ateny i Hajduku Split. Rozegrał trzy mecze w reprezentacji Chorwacji, w których zdobył jedną bramkę.

Raków Częstochowa walczy o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywek. Na razie ta walka dla drużyny Marka Papszuna jest udana, bo zajmuje ona 11. miejsce w tabeli z przewagą 7 pkt. nad strefą spadkową. 24-letni Tudor ma być wzmocnieniem linii defensywnej, która do najlepszych w Ekstraklasie z pewnością nie należała.