fulko_de_lorche godzinę temu Oceniono 2 razy 0

Mieszkańcy Częstochowy sami "winni" wybraliby pis to strumień refinansowania przekształcania gimnazjów na podstawówki i inne takie by płynął, a tak kurek zakręcony i miasto ledwo wiąże koniec z końcem i jak tu na stadion wysupłać...

Podobnie padną kluby ze sponsorami energetycznymi - Lechia, Bełchatów - do prądu trzeba dołożyć bo politycznie ma być tańszy, więc na czym oszczędzić? Na sponsoringu więc Bełchatów się rozwiąże z braku środków, a Lechia będzie leciała na pożyczkach i też długo nie pociągnie, Stal M. jeszcze śmiga ale to nie jej główne źródło...

Kraj upada i tylko ślepi nie widza przyczyny...