35-letni Igor Angulo od kilku lat imponuje formą w ekstraklasie. Król strzelców ligi polskiej z ubiegłego sezonu, w obecnym strzelił już 9 goli. W poprzednim był królem strzelców dzięki strzelonym 24 bramkom. Mimo wysokiej skuteczności, Górnik Zabrze wciąż nie przedłużył kontraktu swojego najlepszego strzelca. Jego obecna umowa wygaśnie wraz z końcem czerwca przyszłego roku.

Król strzelców ekstraklasy może zmienić klub! Ma kilka ofert

Negocjacje zawodnika z władzami klubu się przeciągają i wyglądają coraz dziwniej. Władze Górnika twierdzą, że są po rozmowach z graczem. On sam uważa jednak, że propozycji nowej umowy nie otrzymał, mimo że chciał załatwić wszelkie formalności przed świętami Bożego Narodzenia.

Wiele wskazuje na to, że Angulo stracił już cierpliwość i nadzieję na pozostanie na dłużej w Górniku. Kontrakt do czerwca 2020 roku nie oznacza jednak, że Hiszpan będzie grał w Zabrzu jeszcze przez pół roku. Mimo wieku napastnika, jego pozyskaniem interesuje się wiele klubów i być może drużynę zmieni on już w styczniu.

- Jest zainteresowanie jednego z klubów w Turcji. Górnik o tym wie. Są też drużyny z ekstraklasy, ale z drugiej strony powiedziałem działaczom, że priorytetem jest dla mnie pozostanie w Górniku. Rozumiem jednak, że klub nie jest silny finansowo. Jestem świadomy, że jak podpiszę nowy kontrakt, to stracę finansowo, ale za darmo grać nie będę - przyznał Angulo, cytowany przez portal sport.interia.pl. - Nie wiem, jakie są plany zarządu względem mojej osoby. Powiedziałem działaczom, że chciałbym w styczniu mieć kontrakt przedłużony o dwa lata. Wiadomo, że byłoby to korzystne dla mnie i mojej rodziny. Wiedzą o tym, ale jak będzie, to się okaże - dodał.

Angulo występuje w Górniku od czerwca 2016 roku. Dotychczas w jego barwach wystąpił w 138 spotkaniach, w których strzelił 81 goli i zaliczył 17 asyst.

