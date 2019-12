Lech Poznań zajmuje 5. miejsce w tabeli ekstraklasy z 31 punktami po 20 kolejkach - traci siedem punktów do prowadzącej Legii Warszawa, a ścisk w tabeli jest tak duży, że nad 11. Rakowem Częstochowa ma tylko trzy punkty przewagi. Ten rok nie był dla fanów Lecha najlepszy, bo w poprzednim sezonie klub zajął 8. miejsce, a w tabeli ekstraklasy za cały 2019 rok jest 11. (choć wpływ na to miał fakt rozgrywania meczów w grupie mistrzowskiej, podczas gdy np. Wisła Płock zdobyła wiele punktów w łatwiejszej grupie spadkowej).

Lech Poznań najgorzej od 2006 roku

Z analizy portalu KKSLech.com wynika, że dla Lecha to najgorszy punktowo rok od 2006 - to w połowie tego roku klub został przejęty przez rodzinę Rutkowskich. To głównie efekt fatalnej rundy wiosennej poprzedniego sezonu. Licząc od 2006 roku, Lech w tabeli rocznej ekstraklasy nigdy wcześniej nie był na niższym niż 6. miejscu. Na pierwszym był tylko raz, w 2010 roku (52 pkt w 28 meczach), gdy został mistrzem kraju.