Filip Marchwiński to jedno z objawień sezonu PKO Ekstraklasy. Dotychczas wystąpił w sześciu meczach, w których strzelił jednego gola. Takie same liczby zebrał w drugoligowych rezerwach poznańskiego klubu. 17-latek uznawany jest za największy talent Lecha Poznań i jeden z największych w całej lidze.

Lech Poznań może stracić najlepszego piłkarza? Trener komentuje

Filip Marchwiński może trafić do Włoch

Dobre występy i pewne wejście do seniorskiej piłki sprawiły, że uwagę na Marchwińskiego zaczęły zwracać zagraniczne kluby. - To bardzo duży talent. Myślę, że technicznie za jakiś czas zbliży się do Piotra Zielińskiego. Jest w kręgu zainteresowań Juventusu i Atalanty - zdradził Piotr Dumanowski. - Gdyby trafił do Atalanty, to byłoby naprawdę świetnie. Ten klub to jest maszynka do obrabiania talentów - dodał dziennikarz Eleven Sports.

Marchwiński w tej chwili jest wyceniany na 500 tys. euro. Wiadomo jednak, że Lech oczekuje za niego zdecydowanie większych pieniędzy.

