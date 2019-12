miloz1 godzinę temu 0

To były czasy, gdy w Manchesterze, czy Liverpoolu grali niemal sami Anglicy, a w Widzewie cy Legii sami Polacy i to ci z topu. Dlatego raz na jakiś czas udało się ich wyeliminować. Dziś jak patrzymy na składy klubów ekstraklasy angielskiej i polskiej, to z flag państwowych do których należą gracze można zrobić cały atlas. Tylko do Anglii jedzie business klasa, a do Polski gapowicze.