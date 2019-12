wolehasz 2 godziny temu Oceniono 3 razy 3

Ale nius. Żadne tam przyznał się TVP tylko już pare lat temu w różnych mediach to ogłosił, poza tym to przede wszystkim Wrocławianin i piłkarz / pracownik Śląska , poza tym te narkotyki do których się przyznał to przede wszystkim Marihuana. No ale fakt, dla Śląska obecnie pracował z młodzieżą i spotykał się z trudna młodzieżą by się podzielić swoimi historiami. Bardzo pozytywny człowiek i dobry piłkarz