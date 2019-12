Igor Angulo w meczu z Jagiellonią Białystok (3:0) strzelił dwa gole. Po meczu Hiszpan stwierdził, że nie otrzymał jeszcze z Górnika Zabrze oferty przedłużenia kontraktu, który kończy się w czerwcu 2020 roku. Przyznał, że interesują się nim inne kluby, głównie z Turcji. - Chciałem mieć wszystkie sprawy zamknięte przed świętami, ale tak nie jest. Nie dostałem od klubu propozycji nowego kontraktu - oświadczył piłkarz po meczu z Jagiellonią.

"Kazachowie dają sześć razy więcej niż Polacy. Kosmiczny kontrakt"

Wszystko rozbija się o długość kontraktu dla Angulo?

35-letni Hiszpan chce przedłużenia umowy o dwa lata. Z nieoficjalnych wieści wynika, że klub jest skłonny podpisać kontrakt na zasadzie rok plus rok, przy spełnieniu w pierwszym z nich określonych warunków. Jeżeli chodzi o finanse, to te mają być nieco lepsze od obecnych. - Nie mogę mówić o szczegółach, ale w mojej opinii warunki zaproponowane Igorowi są naprawdę dobre - komentuje Dariusz Czernik, członek zarządu Górnika cytowany przez "Dziennik Zachodni", który potwierdza także, że Angulo propozycję nowego kontraktu jednak otrzymał, i to na piśmie.

Angulo jest najskuteczniejszym piłkarzem Górnika w tym sezonie. Strzelił dziewięć goli, zaliczył też trzy asysty. To król strzelców ekstraklasy poprzedniego sezonu (24 bramki).