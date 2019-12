0zatkaokakao0 25 minut temu Oceniono 1 raz 1

A tak się napinał ostatnio jeden kolega ze Szczecina , BO Z LEGIĄ WYGRALI he he he he. I kolejny raz odpowiem - no i gdzie jesteście teraz?? I kolejny raz napiszę - mistrzostwo zdobywa się wygrywając ze słabszymi i nie tracąc z nimi punktów.