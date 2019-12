okrutnykibol godzinę temu Oceniono 3 razy 1

Ten gość to permanentny oszust, on w życiu niczego innego nie robił tylko oszukiwał. Dziwię się wszystkim tym ludziom, że dali się omamić takiemu lalusiowi. Życie pokazuje, że wypalanie piętna na czole w dawnych czasach miało uzasadnienie, ostrzegało wszystkich innych z kim mają do czynienia. Może należałoby do tego wrócić, może nie w formie wypalania piętna, ale jakiś trudny do usunięcia tatuaż na czole z napisem "oszust" załatwiłby sprawę.