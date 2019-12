yorris pół godziny temu Oceniono 1 raz 1

"Dajcie mi sytuację, a ja do niej dopasuję interpretację" W tym cyrku wymyślono już tyle bzdur, że obecnie jeśli sędzia chce odgwizdać jedenastkę, to ją odgwiżdże, jeśli nie chce - nie odgwiżdże. I w obu tych przypadkach wytłumaczy się, że zareagował prawidłowo i zgodnie z "przepisami". Mamy już więc i intencje, i odległości, obrysy, ułożenia, "światła", odbicia, "zegary', a teraz do tego dochodzą "parady"... I w rezultacie Runje dostaje piłką z dwóch metrów w przedramię przyciśnięte do klatki piersiowej - jest karny, Jędrzejczyk turla ręką piłkę przez trzy metry - nie ma karnego (bo to akurat nie była "parada pseudobramkarska", tylko Jędrzejczyk się poślizgnął, albo chciał po prostu przejechać się na doopie - whatever ;). Jasne, klarowne, logiczne...

Tak to sobie piszę, bo ani mnie to specjalnie - jak ta cała śmieszna liga - grzeje, ani niczego to nie zmieni. Jedyne, co mi jeszcze tylko podnosi ciśnienie, to kretyńskie, bufoniaste tłity Prezesa o poziomie tego cyrku, poziomie sędziów, poziomie szkolenia etc. etc. No ale robić z siebie durnia każdy może - to wolny kraj.