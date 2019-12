acer0 pół godziny temu Oceniono 4 razy 2

A spróbujcie go sprzedać za te psie euro. Dostaniecie od Czechów parę euro a oni za 6 miesięcy sprzedadzą go za miliony i to takie interesy nasze zespoły prowadzą. Zacznijcie myśleć debile. A po drugie Od wieków jestem kibicem Górnika i nadal nim jestem i z tej racji żądam od zarządu Górnika by chłopaka nie oddawać za takie pieniądze ale zacznijcie udoskonalać technikę gry w Górniku i wygrywajcie byście weszli jak najszybciej na szczyt ekstraklasy. Wasz wierny kibic od ponad 60 lat. Pamiętam jak Górni walczył w europie , Lubański , Gorgoń, Oślizło Sołtysik, Kostka, Pol, Banaś, Iwan To były czasy Dórnika w pucharach Europy i nawet Finał.