Właściciel Pogoni Szczecin: Włożyłem w to pewnie dobrze ponad 20 milionów, może bezpowrotnie. Nie żałuję. Mam umrzeć z pieniędzmi?

- Ja mogę piłkarza, który dostaje ofertę z zagranicy, przekonywać: zostań, przecież możemy tę ligę wygrać, możesz mieć tu przygodę europejską. Ale to zawsze będą trudne wybory, bo nasze pensje przy pensjach w wielkich ligach są takie, jakbyśmy my płacili woźnemu, a nie piłkarzowi z boiska. Wiem że Darek Mioduski nie lubi takich porównań, ale nawet Legia ma ten problem. Więc czasami po prostu nie ma wyjścia, trzeba takiego piłkarza sprzedać. Po to mamy silny dział skautingu, żeby kogoś znaleźć na jego miejsce - mówi w "Wilkowicz Sam na Sam" prezes i właściciel Pogoni Szczecin Jarosław Mroczek.

REKLAMA

Sport.pl

REKLAMA